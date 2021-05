Onverwachte bijwerking lockdown: toename alcoholisme

In verschillende Europese landen gaan de terrassen weer voorzichtig open. Maar niet iedereen blijkt even goed te kunnen omgaan met de herwonnen vrijheid. Zo belandden in Antwerpen, waar de terrassen na zes maanden en negentien dagen weer opengingen, tien mensen in het ziekenhuis met alcoholvergiftiging, meldt Het Laatste Nieuws. “Nu we aan het versoepelen zijn, zal er meer gedronken worden”, stelt De Laatste Druppel, een organisatie voor mensen met alcoholproblemen.

Het Trimbos-instituut constateerde vorig jaar al dat lockdowns gevolgen hebben voor het alcoholgebruik. Terwijl de een minder drinkt omdat de cafés en terrassen dicht zijn, grijpt de ander juist vaker naar de fles.

Uit onderzoek van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt dat vooral hoogopgeleiden meer gingen drinken tijdens de lockdown. “Hogeropgeleiden drinken altijd al meer dan lageropgeleiden. Maar we zien nu dat ze in deze uitzonderlijke omstandigheden nog wat extra zijn gaan drinken”, aldus VAD-directeur Katleen Peleman.

Bij de mensen tussen 35 en 54 jaar was er het vaakst sprake van toegenomen alcoholconsumptie. Volgens het VAD zorgt stress ervoor dat mensen meer gaan drinken. Onder meer het verlies van werk, de combinatie van werk en onderwijs en eenzaamheid zorgden voor problemen tijdens de lockdown.

cc-foto: Marcelo Ikeda Tchelão

