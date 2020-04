De achilleshiel van elke complottheorie is dat zij veronderstelt dat we worden bestuurd door zeer capabele leiders met een groot organisatorisch talent die zaken geheim kunnen houden en heel goed kunnen plannen. En onze machthebbers lijken daar in de verste verte niet op, legt Pieter Derks uit. “Voor een wereldwijd complot moet je kunnen samenwerken met mensen uit andere landen. En wat dat betreft ben ik blij dat Wopke Hoekstra minister is. Die zou elke mogelijke complotpoging om zeep helpen. Geheime chips implanteren bij de gehele mensheid is allemaal prima, maar alleen als Italië bezuinigt.”