‘Onze natuurlijke immuniteit tegen de griep is verminderd’

Hoe het griepseizoen er de komende winter uit zal zien, is nog niet te zeggen, legt de Belgische viroloog Marc Van Ranst uit bij de VRT. Normaal kijken de gezondheidsautoriteiten hier naar de ontwikkelingen op het zuidelijk halfrond: daar valt de griep nu enorm mee. “Er zijn wel een aantal griepvirussen gedetecteerd, maar er zijn geen doden gevallen”, aldus Van Ranst.

Net als vorig jaar zou de griep dus weg kunnen blijven. Ook kan de griepgolf deze keer veel milder zijn dan normaal, omdat veel mensen nog steeds coronamaatregelen nemen die ook beschermen tegen een besmetting met het griepvirus. Denk aan de handen stuk wassen en mondkapjes dragen in het openbaar vervoer.

Van Ranst houdt er echter ook rekening mee dat de griepepidemie komende maanden erger wordt dan wat we pre-corona waren gewend. “Omdat we in de winter van 2020-2021 geen griep hebben gehad, is onze natuurlijke immuniteit tegen de griep verminderd”, legt hij uit. “Daardoor is de groep die dit jaar wel eens griep zou kunnen krijgen, groter dan normaal.”

OMT-lid Menno de Jong waarschuwde deze zomer ook al dat luchtwegvirussen een flinke comeback kunnen maken, omdat de immuniteit onder de bevolking is afgenomen. Sommige onderzoekers vrezen om die reden zelfs een ‘twindemie’.