Oogarts slaat alarm: lockdown-gedrag leidt tot oogbeschadiging bij kinderen

Oogarts Caroline Klaver van het Erasmus MC waarschuwt bij Rijnmond voor permanente oogschade bij kinderen als gevolg van de vele uren die aan het scherm gekluisterd worden doorgebracht. Uit onderzoek van het academisch ziekenhuis maar ook in onder meer China is al duidelijk geworden dat kinderen meer last van bijziendheid hebben dan vroeger en dat te herleiden is tot het gebruik van beeldschermen. Tijdens de lockdown neemt dat schadelijke gedrag alleen maar toe.

“Alles binnen dertig centimeter bekijken, zoals tablets, telefoons en boeken, is kwalijker dan voorwerpen die verder weg staan”, zegt Klaver. Ook het online onderwijs in deze tijd is niet goed voor het zicht, want de ogen ontwikkelen zich juist in de jeugd. “Zo lang je lichaam in de groei is, zijn je ogen dat ook. Maar de grootste snelheid van groei is op de lagere school. Daar maakt het ook het meeste uit wat je doet.” De arts doet een oproep aan de lagere school om zich te houden aan de 20-20-2-regel. Dat houdt in dat na twintig minuten naar een scherm kijken, twintig seconden in de verte gekeken moet worden. Ook moeten de kinderen twee uur per dag naar buiten.