Ook Hiddema weg bij Forum na conspiratieve coronatweets Baudet

Theo Hiddema wordt toch geen lijstduwer van Forum voor Democratie. Net als het Gelderse Statenlid Krijn Mout ergert Hiddema zich aan de bizarre coronatweets die Baudet afgelopen weekend verstuurde. Baudet schreef dat hij de vaccinatiecampagne “van het kartel” niet vertrouwde en noemde gezondheid “een totalitair principe” (“Ik had dat eerder nog niet zo goed door”).

Hiddema schrijft nu dat hij het prima vindt om zich te verweren tegen beschuldigingen van antisemitisme en racisme, maar dat hij Baudets “campagne vanuit een welhaast religieuze gedrevenheid tegen het coronabeleid” een stap te ver vindt gaan. Ook hekelt Hiddema huisjesmelker Van Haga die een onnavolgbare kruistocht tegen de PCR-test voert. “Wij zijn geen FVD’ers geworden vanwege onze kennis van een pandemie.”

De advocaat is ook niet te spreken over de kandidatenlijst van Forum voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Met wie van hen dan ook voorzie ik voor mij geen lol in de Tweede Kamer”, aldus Hiddema. Hij sluit zijn bericht af met: “Ik ben geen FVD’er meer. Voer mij af van de lijst.”