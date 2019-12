Ook meerderheid Duitsers wil vuurwerkverbod

Ook in Duitsland neemt de kritiek op het afsteken van vuurwerk door particulieren toe. Volgens Deutsche Welle zijn inmiddels zo’n dertig plaatsen, waaronder Berlijn, Hamburg en München, ertoe overgegaan om vuurwerkvrije zones in te stellen. Steden als Aachen en München willen op die manier voorkomen dat er brand uitbreekt in de historische binnensteden.

Als het aan een meerderheid van de Duitsers ligt, gaan de gemeenten nog een stuk verder. Uit een recente opiniepeiling die werd uitgevoerd in opdracht van RedaktionsNetzwerk Deutschland blijkt dat driekwart van onze Oosterburen een volledig of gedeeltelijk verbod op vuurwerk wel ziet zitten. Met name bij vrouwen is een verbod populair – 80 procent steunt een strengere aanpak van vuurwerk. Ook uit Nederlandse polls blijkt al jaren dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod voor particulieren is.

Duitsland heeft, net als Nederland, lakse vuurwerkwetgeving. In steden als Parijs, New York en Sydney is het particulieren niet toegestaan om zelf vuurwerk af te steken.

cc-foto: S. Hermann & F. Richter