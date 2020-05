Ook nazi-uitingen bij jonge VVD’ers

De jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, heeft twee leden geschorst die op het jubileumcongres de Hitlergroet hebben gebracht. Dat vond plaats afgelopen oktober in Amersfoort. Ook in een WhatsApp-groep werden racistische en nazistische berichten met elkaar gedeeld.

Elsevier Weekblad schrijft dat er ‘in de marge van het lustrumcongres van de JOVD een wansmakelijke vertoning’ plaatsvond. De Hitlergroet, want daarom gaat het, werd door zowel twee JOVD’ers als ook door niet-leden gebracht. Naast dat er twee leden zijn geschorst, zou ook een bestuurslid van de JOVD-afdeling Amsterdam en omstreken zijn functie hebben neergelegd vanwege het voorval.

Woensdag publiceerde de Telegraaf een deel van de berichten die rondgingen in de WhatsApp-groep van de JOVD. Die bestonden onder meer uit een foto van twee zwarte mensen, waarvan een op een fiets, met als bijschrift: “Sneller, de eigenaren komen eraan”. Ook werden er afbeeldingen gedeeld van Thierry Baudet aan een galg met de tekst “Hop hop hop, Baudet die hang je op” en Geert Wilders in een nazi-uniform. De betreffende afbeelding van Baudet werd niet door een JOVD’er gedeeld, maar door CDA-raadslid Hugo Westerlaken uit Lopik die ook in de groep zat. Hij liet woensdag weten op te stappen.

De JOVD was al maanden op de hoogte van de misdragingen van hun leden, maar besloot het stil te houden. Volgens Elsevier kwam het voorval aan het rollen nadat HP/De Tijd de extreemrechtse berichten uit een WhatsAppgroep van de jongerenafdeling van het Forum voor Democratie deelde. In een bericht op Twitter zegt de JOVD afstand te nemen van de gedragingen van de leden.