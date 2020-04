Ook SAIL Amsterdam gaat niet door, keert pas in 2025 terug

SAIL Amsterdam gaat dit jaar niet door. Natuurlijk was na de persconferentie van Mark Rutte dinsdagavond al bekend dat tot 1 september geen enkel groot evenement doorgaat, maar woensdag maakte de organisatie achter SAIL bekend dat het nog wel even zal duren tot de volgende editie. Pas in 2025 keert het evenement terug.

– SAIL Amsterdam 2020 gaat niet door – Helaas kan ook SAIL niet doorgaan, ten gevolge van het Coronavirus. SAIL volgt en respecteert de noodzakelijke maatregelen van de bevoegde instanties. SAIL keert in 2025 terug met een prachtige jubileumeditie: https://t.co/BMwVpdoUL1 — SAIL Amsterdam 2020 (@sailamsterdam) April 22, 2020

“SAIL volgt en respecteert de noodzakelijke maatregelen van de bevoegde instanties. SAIL keert in 2025 terug met een prachtige jubileumeditie”, schrijft de organisatie op Twitter. Het evenement dat eens in de vijf jaar plaatsvindt simpelweg een jaar opschuiven zit er niet in. De grote deelnemende zeilschepen kunnen dat niet in hun planning inpassen en ook voor de noodzakelijke sponsors is verschuiven niet haalbaar.

Aan SAIL 2020, dat dit jaar van 12 tot 16 augustus gehouden werd, zouden ruim zeshonderd schepen van over de hele wereld deelnemen. In 2015 trok het evenement zo’n 2,3 miljoen bezoekers. Het evenement werd in 1975 voor het eerst gehouden ter ere van de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Amsterdam. In 2025 bestaat SAIL 50 jaar, dan wil de organisatie extra groot uitpakken.

cc-foto: Wikipedia