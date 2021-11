Ook stichting Sywert van Lienden maakte nog eens negen ton winst

Stichting Hulptroepen Alliantie heeft in 2020 bijna negen ton winst gemaakt. Dat heeft de stichting zelf bekendgemaakt. Voorlopig gebruikt de stichting de winst die werd geboekt met alle activiteiten ‘zonder winstoogmerk’, als werkkapitaal.

Als er sprake is van overtollig werkkapitaal kan dit aan aandeelhouder Stichting Hulptroepen Alliantie toekomen als reserve. Het bestuur daarvan zal vervolgens kijken hoe dit besteed gaat worden.

De Stichting Hulptroepen Alliantie is inmiddels geen non-profitorganisatie meer, ontdekte journalist Stefan Vermeulen van Follow The Money.

De stichting Hulptroepen zegt inmiddels niet meer ‘non-profit’ te zijn. Bij de FAQ is te lezen dat het gaat om een organisatie ‘zonder vergoeding voor het bestuur en zo kosteneffectief mogelijk, maar met een ondernemende geest’: https://t.co/hvKn4OKQN4 — Stefan Vermeulen (@stefanverm) November 16, 2021

Daarnaast boekten pandemieprofiteurs Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel een winst van meer dan 28 miljoen euro via hun BV Relief Goods Alliance. Het grootste deel van die opbrengst werd vervolgens overgemaakt naar de eigen BV’s van de drie mannen. De mondkapjes die zij aan de overheid leverden, zijn nooit gebruikt.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de dubieuze praktijken van de leugenachtige Van Lienden en zijn kompanen. Vorige week werd bekend dat een notitieboekje van een van de onderzoekers is verdwenen. Dit boekje is nu in handen van een “anoniem persoon” die het niet wil teruggeven.