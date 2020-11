Ook vaccin uit Oxford lijkt goed te werken

Na Pfizer en Moderna heeft nu ook AstraZeneca voldoende gegevens om iets te zeggen over de werkzaamheid van het vaccin dat het farmaceutische bedrijf in samenwerking met wetenschappers van de universiteit van Oxford heeft ontwikkeld. Het Britse vaccin biedt tot nu toe ruim 70 procent bescherming, meldt The Guardian.

Today marks an important milestone in the fight against #COVID19. Interim data show the #OxfordVaccine is 70.4% effective, & tests on two dose regimens show that it could be 90%, moving us one step closer to supplying it at low cost around the world>> https://t.co/fnHnKSqftT pic.twitter.com/2KYXPxFNz1

— University of Oxford (@UniofOxford) November 23, 2020