‘Oorlogsgeneeskunde’ in Limburg, geen zorg voor kankerpatiënten door Covid

Vrijdag aanstaande is er een nieuwe coronapersconferentie en hoewel nog niet bekend is wat daar zal worden aangekondigd, maakt directeur David Jongen van het Zuyderland Ziekenhuis duidelijk wat er volgens hem moet gebeuren: er moet een strenge lockdown worden ingevoerd. De zorg in Zuid-Limburg staat op instorten, zo vertelt hij op NPO Radio 1. Officieel is er dan misschien geen Code Zwart, maar volgens Jongen is er nu al sprake van ‘oorlogsgeneeskunde’:

Wat wij op dit moment doen, we hebben noodgedwongen moeten kiezen om een heleboel patiënten, bijvoorbeeld borstkankerpatiënten, darmkankerpatiënten, die eigenlijk gepland staan de komende dagen voor een operatie, die hebben wij noodgedwongen moeten afzeggen omdat wij meer capaciteit moeten gaan vrijmaken voor Covid-patiënten. Nóg meer capaciteit. Want alle planbare zorg hebben we al afgezegd. En dat heet dan formeel niet Code Zwart, want Code Zwart betekent dat er in heel Nederland geen enkel IC-bed meer voor een patiënt beschikbaar is. Daar zijn we nog niet, maar daar gaan we waarschijnlijk ook komen. Maar in het hier en nu in Limburg maken wij al hele ingewikkelde keuzes die leiden tot echt gezondheidsschade bij patiënten, maar we staan met de rug tegen de muur. En of je dat dan Code Donkergrijs of Donkerbruin noemt, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Maar ook zonder Code Zwart is het eigenlijk bijna onmogelijk wat we hier aan het doen zijn. Een dokter noemde dat gisteren oorlogsgeneeskunde.