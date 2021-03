Oostenrijk geeft burgers gratis zelf-tests om uit de lockdown te komen

Geen video? Kijk hier.

Oostenrijk is begonnen met het gratis beschikbaar stellen van zelftests aan de burgers. De tests, waarbij met een wattenstaafje in de neus een monster wordt genomen, kunnen afgehaald worden bij apotheken. Er zijn per persoon vijf tests beschikbaar.

De voorzitter van de apothekersvereniging vraagt burgers niet meteen massaal een beroep te doen op het testmateriaal. Er zijn nu zo’n half miljoen setjes beschikbaar, in de loop van de maand worden dat er veel meer.

Tegelijkertijd is er een proef gestart waarbij medewerkers van een select aantal bedrijven twee keer per week bij zichzelf de veel betrouwbaarder PCR-tests kunnen afnemen. Ze moeten daartoe een video-opname maken van het ondergaan van de test terwijl er ook een identiteitsbewijs in beeld te zien is. Na inlevering van het testmateriaal bij een apotheek volgt binnen een etmaal de uitslag. Wie een negatief testresultaat heeft krijgt een tijdelijk geldig bewijs waarmee onder meer een kapper bezocht kan worden. De regering bekijkt de mogelijkheid om de coronavrij-bewijzen ook te gebruiken om de horeca te heropenen.

Oostenrijk heeft een van de meest omvattende zelftest-strategieën in Europa. Het land ziet de zelftesten als een middel om uit de lockdown te geraken en een terugkeer naar een normaler leven mogelijk te maken.

Duitsland overweegt een soortgelijke strategie. Daarbij is het wel noodzakelijk dat er op grote schaal en met grote regelmaat getest wordt en dat mensen die positief zijn in quarantaine gaan.

