Oostenrijk gooit heel Tirol op slot uit vrees voor lawine besmettingen

Geen video? Klik hier.

De Oostenrijkse regering legt met een van de grootste politie-operaties uit de recente geschiedenis een cordon rond de deelstaat Tirol. Niemand mag het gebied verlaten zonder eerst een negatieve test te kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur, melden Oostenrijkse media. De ingrijpende maatregel werd dinsdagmiddag op een persconferentie bekendgemaakt. De politie bewaakt de grenzen van de deelstaat met de rest van het land maar ook die met Duitsland en Italië. De deelstaat trachtte maandag met aanvullende maatregelen de complete afsluiting van het gebied te voorkomen maar die gingen Wenen niet ver genoeg.

In Tirol zijn meer dan 400 mensen besmet geraakt met de gevreesde Zuid-Afrikaanse variant van het virus die zich veel beter weet te verspreiden dan andere versies van het virus. Bovendien is het niet zeker hoe effectief de bestaande vaccins zijn tegen deze variant. Het vaccin van AstraZeneca werkt in ieder geval aanzienlijk minder goed. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) benadrukt dat niemand schuldig is aan het ontstaan van de mutaties.

Tirol, dat met de functie van wintersportgebied vorig jaar een cruciale rol vervulde bij de verspreiding van het virus over Europa, is na Zuid-Afrika het zwaarst door de mutatie getroffen gebied ter wereld. Twintig procent van het wereldwijde aantal besmettingen bevindt zich in de regio.

De maatregel gaat vrijdag in en 10 dagen van kracht blijven. De regering zegt een aantal dagen nodig te hebben om uitvoering van de maatregel voor te bereiden en wil hectische toestanden voorkomen.