Oostenrijk krijgt rechts-groene coalitie: ‘Klimaat en grenzen beschermen’

In Oostenrijk hebben de Groenen na drie maanden onderhandelen een regeerakkoord gesloten met de conservatieve Oostenrijke Volkspartij ÖVP. De regering gaat geleid worden door Sebastian Kurz die eerder bondskanselier was in een coalitie met de extreemrechtse FPÖ. Dat kabinet viel als gevolg van een corruptieschandaal. Bij de daarop volgende verkiezingen wonnen de conservatieven met 37,5 procent van de stemmen en eindigden de Groenen met winst op de vierde plaats dankzij bijna 14 procent van de stemmen.

Volgens Kurz wordt in het 200 pagina’s tellende akkoord “het beste van twee werelden gecombineerd. Het is mogelijk zowel het klimaat als de grenzen te beschermen.” Het akkoord wordt donderdag gepresenteerd.

Werner Kogler, leider van de Groenen, stelt dat er op het gebied van klimaat meer os bereikt dan voor mogelijk werd gehouden. “Oostenrijk moet zowel op Europees als internationaal niveau een leidende rol krijgen bij de aanpak van klimaatverandering.”

De conservatieven zwaaien de scepter over de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Zaken als ook Financiën, de Groenen gaan aan de slag met een superministerie dat Milieu, Energie en Infrastructuur combineert en daarnaast Sociale Zaken. De New York Times stelt dat de samenwerking een voorbeeld kan zijn voor andere Europese landen.

Volgens de rechtse tv-zender OE24 maakt een verhoging van de leeftijd van het hoofddoekverbod onderdeel uit van het akkoord van de turquoise-groene coalitie. Nu mogen meisjes tot 10 jaar op school geen hoofddoek dragen, dat wordt op aandringen van de ÖVP verhoogd naar 14 jaar. Het verbod werd in 2019 ingevoerd door de vorige regering van Kurz.

Het partijcongres van de Groenen beslist komend weekend of de coalitie doorgaat maar dat lijkt een formaliteit.

