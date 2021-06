Oostenrijkse pro-Poetin-politica beloond met baan bij Russische oliegigant

De Oostenrijkse ex-minister Karin Kneissl treedt toe tot de directie van Rosneft. Dat heeft het Russische staatsoliebedrijf bekendgemaakt. Het is onbekend hoeveel ze zal gaan verdienen, maar de voormalige Duitse kanselier Gerhard Schröder, die een vergelijkbare functie bij Rosneft heeft, krijgt ongeveer een half miljoen euro per jaar.

Kneissl, die namens de extreemrechtse FPÖ minister van Buitenlandse Zaken was, trok in 2018 de aandacht door Vladimir Poetin uit te nodigen voor haar huwelijk. De uitnodiging was controversieel omdat andere Europese landen enkele maanden daarvoor juist Russische diplomaten hadden uitgezet wegens de vergiftiging van Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk.

Op haar huwelijk danste Kneissl met de Russische president. De beelden werden uitgezonden door de door het Kremlin gefinancierde propagandanieuwszender Russia Today. Na haar ministerschap ging Kneissl bij de zender aan de slag als columnist. Daar ageert ze onder meer tegen de Europese Unie: de gemeenschappelijke vijand van extreemrechts en Poetin.