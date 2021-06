Op vakantie met corona: dit is de gevarenzone in het vliegtuig

Wie in een vliegtuig drie rijen voor of achter een met corona besmet persoon zit, zit in de gevarenzone. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Virusdeeltjes worden vermoedelijk niet verder dan dat verspreid aan boord van het toestel. Het onderzoek is uitgevoerd met gebruik van poppen.

Naar schatting zit aan boord van elke 11 tot 33 vluchten een besmet persoon. De kans op verdere besmetting neemt wel toe, naarmate de vlucht langer duurt. Wanneer alle mensen aan boord mondkapjes dragen, wordt het risico op besmetting weer drastisch verlaagd.

Wel moet nog extra worden opgepast voor zogenaamde superuitscheiders: mensen die meer virusdeeltjes verspreiden dan gemiddeld. Wie dat is, kom je alleen niet achter voor het te laat is. Wat wel nog helpt is een coronatest voor vertrek zodat besmette personen geweerd kunnen worden van de vlucht.

Bron: RTL Nieuws