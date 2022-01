Op zoek naar verandering in de vele andere Washingtons van de VS

Washington is stuk. Dat zeiden zowel de huidige Amerikaanse president Joe Biden, als zijn voorgangers Donald Trump en Barack Obama. Maar kan het nog gemaakt worden?

In de nieuwe BNNVARA-podcast ‘Welkom in Washington‘ rijdt journalist en Amerikakenner Laila Frank 20.000 kilometer door het land, langs plaatsen met de naam Washington. En dat zijn er heel wat. Frank gaat op zoek naar verhalen van Amerikanen die het heft in éigen hand nemen om het land te veranderen. Want in het politiek diep verdeelde Amerika, komt die verandering niet of nauwelijks nog uit Washington DC. Maar kunnen Amerikanen echt alles veranderen als ze het maar willen, zoals ze zelf zo graag geloven? Of zijn er ook grenzen aan dat ideaal? En hoe ver rijkt de arm van Washington DC in het dagelijks leven van Amerikanen? Op zoek naar het antwoord op die vragen, duikt Laila Frank in het leven van Amerikanen in 8 van de maar liefst 88 ándere plaatsen met de naam Washington.

De reis begint in Washington, Californië. Inwonertal: 160. Daar spreekt Laila Frank onder meer met Cheryl, behalve barvrouw ook de plaatselijke burgemeester. Het dorp kampt jaarlijks met enorme bosbranden en het aantal geweldsincidenten is groot. Het dichtstbijzijnde politiebureau is 35 minuten rijden. Frank reist vervolgens door naar Utah, Louisiana, Georgia, Kansas, Ohio en Pennsylvania. Ze gaat onder meer een week van de radar in een wetteloos dorp vol buitenbeentjes, draait een week mee op een boerderij in Kansas en loopt mee met anti-abortus activisten in Ohio. Grote thema’s zoals klimaatverandering, racisme en democratische verandering worden afgewisseld met kleinmenselijke verhalen over verandering.

Als je van Amerika houdt, of juist niet maar het wel wil begrijpen, is dit een prachtige podcast https://t.co/mjlrljPfrt — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) January 9, 2022

