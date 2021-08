Opgejaagde Wit-Russische atlete vlucht Poolse ambassade Tokio in

De Wit-Russische atlete Kristina Tsimanoeskaja heeft op de Poolse ambassade in Tokio asiel aangevraagd, dat meldt de NOS. Dat deed ze nadat ze tegen haar wil werd afgevoerd van de Olympische Spelen en op ‘bevel van boven’ terug naar Wit-Rusland moest vanwege kritiek op haar coaches en het Wit-Russische olympisch comité. De Poolse overheid heeft Tsimanoeskaja een visum aangeboden.

Tsimanoeskaja maakte zondag zelf bekend dat ze gedwongen de Spelen moest verlaten. Eerder had ze op sociaal netwerk Instagram kritiek geuit op de beslissing dat ze onverwacht moest deelnemen aan de estafette van 4×400 meter, een onderdeel waarvoor ze niet getraind heeft. Tsimanoeskaja was op de Spelen voor de 200 meter sprint. In het bericht op Instagram zei de atlete dat zij opdraaide voor het falen van het Wit-Russisch olympisch comité dat vanwege een tekort aan dopingtests niet de juiste atletes naar Tokio kon sturen. Het comité staat onder leiding van de zoon van de Wit-Russische dictator Loekasjenko. Ook riep ze het IOC op haar te helpen.

Video niet te zien? Klik hier.

Na het bericht ondernam het dictatoriale regime direct actie en verwijderde Tsimanoeskaja uit de olympische ploeg. Ze moest halsoverkop haar spullen pakken, waarna ze onder toeziend oog van een lid van de Wit-Russische delegatie en een psycholoog naar het vliegveld werd gebracht. Vanaf daar moest ze met een overstap op Istanboel terugvliegen naar Wit-Rusland. Eenmaal op het vliegveld van Tokio riep Tsimanoeskaja de hulp in van de Japanse politie en wist de Poolse ambassade te bereiken. Inmiddels zijn ook haar man en kind Wit-Rusland ontvlucht, zij zouden zich inmiddels in Oekraïne bevinden.

De Poolse onderminister van Buitenlandse Zaken Przydacz heeft via sociale gezegd dat de atlete in Polen haar carrière kan voortzetten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), organisator van de Olympische Spelen, stond vanaf het begin in contact met Tsimanoeskaja en heeft laten weten dat het goed gaat met haar. Het Wit-Russische comité is om tekst en uitleg gevraagd.