Opgepakte demonstranten Belarus in gevangenis besmet met corona

Vandaag alle pakketbezorgers in mijn straat gezien. PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD, UPS, FedEx en wat andere. Oh, wat efficiënt die marktwerking. EEN bezorgdienst, EEN auto in de straat, EEN goedbetaalde bezorger die de adressen kent dat is toch pas efficiënt?