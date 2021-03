Ophef: Charlie Hebdo vergelijkt Meghan Markle met George Floyd

Het Franse satirische magazine Charlie Hebdo ligt weer eens onder vuur. Dit keer vanwege een cartoon van de Britse koningin Elizabeth en Meghan Markle, waarbij die eerste haar knie in de nek van de laatste heeft geplant. Een verwijzing naar de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd door de witte politieagent Derek Chauvin.

De cartoon staat op het omslag van de editie van deze week. De kop boven de cartoon luidt ‘Waarom Meghan Buckingham verliet…’, met daaronder Meghan Markle die antwoordt: ‘Omdat ik niet meer kon ademen’. Critici noemen het omslag verwerpelijk en verwijten Charlie Hebdo geld te willen verdienen aan de dood van George Floyd.

Die kritiek komt onder meer van de Britse antiracisme-denktank Runnymede Trust. Directeur Halima Begum plaatste de afbeelding op Twitter en schreef erbij: ‘Dit is op elk vlak verkeerd. De koningin als George Floyds moordenaar die de nek van Meghan verbrijzelt? Meghan die zegt dat ze niet kan ademen? Dit is geen grenzen verleggen, mensen laten lachen of racisme aankaarten. Het bagatelliseert deze kwesties en is aanstootgevend.’ Andere kritiek komt van actiegroepen Windrush Anchor en Black and Asian Lawyers For Justice. Die laatste noemt het Charlie Hebdo-omslag uitbuiting van George Floyds trauma voor winst’.

Charlie Hebdo

Met de nieuwe editie reageert Charlie Hebdo op het veelbesproken interview dat de Britse prins Harry en Meghan Markle deze week gaven aan Oprah Winfrey. Daarin vertelden ze openhartig waarom ze Groot-Brittannië en de paleizen verruilden voor een simpeler bestaan in de Verenigde Staten. Een van de meest schokkende uitspraken was de bekentenis van Meghan Markle dat voorafgaand aan haar bevalling, binnen het koningshuis werd gespeculeerd over de huidskleur van de baby en wat het voor het instituut zou betekenen als het kind donker zou zijn. Ook vertelde Markle dat ze gedurende haar tijd in het paleis suïcidaal was.

Afgelopen week werd ook bekend dat de familie van George Floyd een schikking heeft getroffen met de stad Minneapolis voor 27 miljoen dollar. De rechtszaak tegen de agenten zelf, met hoofdverdachte Derek Chauvin, zal binnenkort beginnen. Voor die rechtszaak is inmiddels een jury samengesteld.