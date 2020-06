Opnieuw beroemd Spaans schilderwerk vernield door hobby-restaurateur

In Spanje is een schilderij van de Maagd Maria door een uiterst onbekwame restaurateur getransformeerd tot een onherkenbaar broddelschilderij. Het is niet de eerste keer dat een oud Spaans kunstwerk door een overijverige hobbyist op deze manier wordt vernield. Conservatoren in het land roepen nu op tot strengere wetgeving rond de restauratie van kunst.

Het beroemde kunstwerk van barokschilder Bartolomé Esteban Murillo was in het bezit van een privéverzamelaar. Die betaalde een meubelrestaurateur 1200 euro om het doek te laten reinigen. Dat ging niet zoals gehoopt en de Heilige Maagd Maria keerde na twee mislukte herstelpogingen onherkenbaar huiswaarts.

De vernieling van het werk doet denken aan een ander beroemd kunstwerk dat eenzelfde behandeling onderging. Acht jaar geleden probeerde een toegewijde parochiaan in de Spaanse plaats Borja een verweerde Christus op de kerkmuur in ere te herstellen. Het resultaat leidde tot wereldwijde hilariteit en het schilderwerk kreeg om overduidelijke redenen de naam “Monkey Christ” mee.

‘Deze persoon, of deze mensen, mogen geen restaurateur genoemd worden,’ zegt hoogleraar Fernando Carrera tegen the Guardian. ‘Laten we eerlijk zijn: het zijn beunhazen die de boel verknoeien. Ze vernielen het.’

Carrera wijst erop dat Spanje een enorme rijkdom aan culturele erfenis bezit door de grote veelzijdigheid aan inwoners door de eeuwen heen. Elke groep liet zijn eigen kunstwerken en monumenten achter. Maar, zo zegt hij: ‘Een aantal politici geeft niets om die erfenis. We moeten de aandacht van de maatschappij hierop gericht krijgen, zodat we vertegenwoordigers kiezen die cultuur op de agenda plaatsen.’ Daar zegt hij wel bij: ‘Het hoeft niet bovenaan, het is natuurlijk geen gezondheidszorg of arbeidsmarkt, er zijn belangrijker zaken. Maar dit is onze geschiedenis.’