Opnieuw geweld rond avondklok, relschoppers vallen politie aan

Maandagavond zijn in meerdere steden opnieuw rellen uitgebroken in aanloop naar het ingaan van de avondklok. In zowel Geleen als Rotterdam zochten groepen van zo’n honderd jongeren de confrontatie op met de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en er werden vernielingen aangericht. De ME heeft ingegrepen.

Sinds maandagmiddag geldt in de gemeente Sittard-Geleen een noodverordening. Dat weerhield relschoppers er niet van alsnog de straat op te gaan. Op beelden op sociale media is te zien hoe jongeren wegrennen van politie. Er is in elk geval één persoon aangehouden.

In #geleen is de politie ook aan het omroepen om te vertrekken. Zo niet zal er geweld worden gebruikt. #avondklokrellen #rellen pic.twitter.com/kOEU9FKNK9 — Tom 👾 (@tombalfoort) January 25, 2021

In Rotterdam ging het mis op de Beijerlandselaan. Rond 19.00 uur verzamelden daar ruim honderd jongeren zich uit protest tegen de avondklok. Er werden stenen uit de staat getrokken om naar de politie te gooien. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht en de politie heeft een waterkanon ingezet.

Jongeren gooien straatstenen naar politie. Wijkbewoners roepen naar politie om aan te vallen. — Mark Lievisse Adriaanse (@Markla94) January 25, 2021

De politie Noord-Holland-Noord heeft vijf personen aangehouden. Dat laat de politie weten. Het gaat om mensen die ervan verdacht worden oproepen geplaatst te hebben om te gaan rellen in onder andere Purmerend, Hoorn & Alkmaar.

Politie NH heeft 5 verdachten aangehouden. Deze personen worden verdacht oproepen geplaatst te hebben om te gaan rellen in o.a. Purmerend, Hoorn & Alkmaar. Onderzoek loopt naar meerdere oproepen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Onze boodschap: denk na en blijf thuis! — Politie NHN (@POL_NHN) January 25, 2021

Het is de derde gewelddadige avond op rij sinds zaterdagavond de avondklok inging. Zaterdag werd onder meer in Urk een GGD-teststraat in brand gestoken. Zondag kwam het op veel meer plekken in het land tot rellen, onder meer op het Museumplein in Amsterdam en in Eindhoven gingen grote groepen mensen in gevecht met de politie.