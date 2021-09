Opnieuw grote demonstraties UnmuteUs voor heropening evenementensector

In tien steden zijn duizenden en duizenden mensen – opnieuw – de straat opgegaan om te protesteren tegen de achterstelling van de culturele en evenementensector in het coronabeleid. Terwijl vorige week in Zandvoort tienduizenden autosport-liefhebbers mochten samenkomen, dansten en zelfs bij het circuit kampeerden, zijn festivals nog steeds verboden. Die oneerlijkheid steekt.

De NOS meldt:

Verspreid over het land worden tienduizenden deelnemers verwacht. Ook rijden er tientallen wagens mee waarvanaf muziek wordt gedraaid. Het doel van de demonstratie is het kabinet aansporen de evenementensector verder te heropenen, onder de slogan Unmute Us. Vorige maand demonstreerde de branche en tienduizenden sympathisanten ook al voor een snelle heropening. Maar volgens de organisatoren heeft het kabinet niet inhoudelijke gereageerd en gaan ze daarom vandaag opnieuw de straat op.

In een verklaring zegt de organisatie:

We moeten opkomen voor de Nederlandse evenementenbranche die al ruim anderhalf jaar stil ligt. Voor alle 101.000 mensen die hierin werkzaam zijn én haar vele bezoekers. We moeten strijden voor alle jongvolwassenen die momenteel psychische problemen ervaren. Voor onze bezoekers die ons nodig hebben om te ontladen van de dagelijkse structuur, om zichzelf te kunnen zijn binnen de veilige omgeving die wij samen creëren, om de zorgen even te kunnen vergeten. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken. Want perspectief hebben we nog steeds niet. Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de evenementenbranche geluisterd. We hebben aangehoord en ingestemd. Niet alleen jongeren maar iedereen. Met veel geduld hebben we gewacht, en gewacht en gewacht. Maar het kabinet hield ons op mute. Daarom zijn we op 21 augustus de straat op gegaan tegen het willekeurige beleid en om te vechten voor heropening van de evenementensector op volledige capaciteit. Ondanks het gigantische succes met ruim 70.000 demonstranten bleef het oorverdovend stil in Den Haag. (…) We stoppen niet voordat we gehoord worden. De boodschap: Stop de willekeur en laat ons open gaan!

Overal komen grote menigten samen om door de straten te trekken en veelal dansend te laten merken dat ze een einde willen aan de achterstelling van de culturele evenementen.

In Amsterdam is de opkomst zo hoog dat de gemeente oproept weg te blijven.

Het is te druk bij de demonstratie Unmute Us in het Westerpark. Sluit niet meer aan. Kom hier niet naar toe. Vermijd drukke plekken. Geef elkaar de ruimte

Gemeente Amsterdam

In Den Haag trekt de stoet door de straten met ook een Rotterdamse delegatie

#DenHaag #UnmuteUs kilometer(s) lange vrolijke muzikale en dansende stoet. Geen gele paraplu's/sterren en ook geen agressie

Een massale opkomst ook in Utrecht.

In Tilburg verzamelde zich een massa demonstranten.

Net als in Eindhoven.

#UnmuteUs Ook in Eindhoven grote opkomst bij tweede protest om 'weer los te kunnen gaan'

In Leiden zijn de straten te smal voor de stroom demonstranten.

In Enschede is natuurlijk ook veel te doen.

In Maastricht zwelt het protest aan.

Het Unmute Us-protest tegen de coronabeperkingen waar festivals onder gebukt gaan, lijkt in Maastricht heel aardig op een festival

In Nijmegen trotseren burgers de regen om hun protest te laten horen.

Als het kabinet daadwerkelijk de steunpakketten stopt, dan hebben we straks geen culturele sector meer over. We gaan er alles aan doen om dit besluit tegen te houden. Dat is mijn boodschap vandaag bij het #UnmuteUs protest in Nijmegen #RedDeCultuur - Lisa Westerveld