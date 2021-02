Oproep aan Rutte: ‘Geef studenten een gratis studiejaar’

Studenten van hogescholen en universiteiten moeten een gratis vijfde studiejaar krijgen. Dat vindt Jan Hol, voorzitter van het college van bestuur van Christelijke Hogeschool Ede, die een open brief schreef aan premier Rutte.

Hol wijst er in zijn brief op dat de VVD-leider zeven jaar over zijn studie geschiedenis mocht doen. “Best een luxe dat je toen zo lang kon studeren op kosten van de belastingbetaler.” Zo bezien is het niet zo gek om studenten nu een jaar extra te geven, meent de collegevoorzitter. “Dat zijn nog altijd 2 jaren minder dan jouw verblijf aan de Leidse universiteit.”

Tegenover Omroep Gelderland verklaart Hol dat de studenten aan zijn hogeschool het moeilijk hebben door de lockdown.