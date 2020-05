Oproep advocaten: kom in verzet tegen coronaboetes

De politie heeft sinds het begin van de intelligent lockdown, tien weken geleden, per dag meer dan 150 boetes uitgedeeld die oplopen tot 390 euro per persoon. Daarnaast is er nog een onbekend aantal bekeuringen door boa’s uitgeschreven. Wie zo’n boete ontvangt, krijgt bovendien een aantekening in zijn of haar justitieel dossier. Kansen op een baan bij de politie, in de beveiliging of in andere functies die een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereisen worden daardoor ernstig verminderd.

Advocaten slaan alarm over de bonnenregen. Vooral ook omdat de regels voor de lockdown onduidelijk zijn en de invulling ervan in het land sterk verschilt. Wat in Amsterdam wordt toegestaan – een afspraak van drie personen met anderhalve meter afstand in een park – blijkt in Nijmegen te worden bestraft met een forse boete. Eerder werd al uit een quiz van De Volkskrant duidelijk dat de lockdownregels verre van begrijpelijk zijn.

In Trouw komt onder anderen advocaat Frederieke Dölle aan het woord:

“Ik sta nu vier jonge jongens bij, die een boete kregen omdat ze buiten aan het chillen waren, op anderhalve meter afstand. Is dat een samenkomst? In de noodverordening staat geen definitie van dat woord. En bij strafbare feiten is er geen ruimte voor onduidelijkheden. Zelfs agenten en handhavers weten niet altijd precies hoe het zit.” Net als andere juristen heeft Dölle bovendien kritiek op de langdurige inperking van de grondrechten tijdens de pandemie. “Dat beknotten van de vrijheidsrechten van mensen kan misschien tijdelijk, bij acute crises. Maar dit duurt al tien weken. Ik vraag me af of de ingrijpende bevoegdheden van de Veiligheidsregio’s juridisch nog houdbaar zijn.”

De advocaten achten de kans groot dat de rechter uiteindelijk veel van de boetes naar de prullenbak verwijst en roepen bekeurden op bezwaar aan te tekenen of hun zaak voor de kantonrechter te laten komen. Volgens de advocaten had het boetemiddel alleen ingezet moeten worden bij zware overtredingen.

Een woordvoerder van het Veiligheidsberaad geeft tegenover de krant toe dat de noodverordeningen nogal eens onduidelijk zijn. Zo wordt niet geformuleerd wat precies een samenkomst is. Volgens de woordvoerder wordt er daarom alleen nog maar opgetreden tegen excessen. Het wachten is op een officiële wet die de coronamaatregelen vastlegt.

Lees ook Han van der Horst: Premier Rutte, doe wat aan die onduidelijke noodverordeningen