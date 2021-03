Japan roept China op: stop met anale coronatesten bij onze burgers

Japan heeft China gevraagd om Japanse burgers niet langer te onderwerpen aan anale coronatesten. Verscheidene Japanse toeristen hadden bij hun ambassade geklaagd over de praktijk. Volgens de Japanse regering veroorzaakt de anale test onnodig geestelijk lijden. Dat meldt persbureau Reuters.

Sommige Chinese steden maken gebruik van anale coronatests, om er zeker van te zijn dat er geen besmettingen worden gemist. Volgens de Chinese arts Li Tongzeng kan het coronavirus nog worden opgespoord in monsters uit de anus nadat de ziekteverwekker niet meer te detecteren is bij monsters die worden afgenomen in de keel en neus. Ook zijn anale testen mogelijk effectiever bij het opsporen van het virus bij baby’s en kinderen.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart dan ook tegenover Reuters dat de anale testen ‘wetenschappelijk’ en ‘in overeenstemming met de wet’ zijn. Japan heeft aangekondigd druk te blijven uitoefenen op China om met de omstreden testmethode te stoppen.