Oproep tot boycot racisme-‘debat’ NPO geleid door Jort Kelder

Activisten hebben ontzet gereageerd op de beslissing van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om een racismedebat te organiseren, geleid door Jort Kelder. Ook het productiebedrijf achter het programma bestaat uit een volledig wit team. Extra pijnlijk is dat de eindredacteur van het programma, May-Britt Mobach, twee jaar geleden zich door felle kritiek genoodzaakt zag een eigen blog in te trekken dat bolstond van de racistische vooroordelen richting mensen van Aziatische afkomst.

Op Facebook schrijft het Black Renaissance Collectief (BRC), opgericht door filosoof en schrijver Grâce Ndjako en Antoin Deul, oud-directeur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), een open brief aan NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman. BRC was een van de deelnemende organisaties van het 21 Maart Comité, dat jaarlijks een demonstratie tegen racisme en discriminatie organiseert. In de brief staat dat de achterban van het collectief wordt opgeroepen het “debat” te boycotten, zolang er alleen óver mensen van kleur wordt gesproken zonder hen daarbij te betrekken: ‘Het wordt tijd dat witte mensen gaan beseffen dat zwarte mensen intelligent genoeg zijn om niet meer in dit soort valkuilen te trappen. Nothing about us without us.’

De brief luidt:

Beste mevrouw Shula Rijxman,

Wij van het collectief Black Renaissance maken ons ernstige zorgen over de motieven van de NPO om op 12 juli een zogenaamd racisme debat te organiseren in het kader van een themadag rond racisme en discriminatie.

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden. Racisme is geen mening maar een moorddadig systeem wat al eeuwenlang stelselmatig Zwarte mensen uitbuit, uitsluit, onderdrukt en generationele trauma’s heeft veroorzaakt. Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mesen om zich racistisch te mogen uiten? Hieronder volgen een aantal kwalijke uitspraken van dhr Kelder:

“Ik vind het al raar dat ik nu wit genoemd wordt”, zegt Jort Kelder. “Er zit ook een racistische connotatie in dat ik nu benoemd word op mijn huidskleur, dat gebeurde nooit.”

“Wat zouden de zwarten zelf kunnen doen, moeten zij ook iets doen of moeten wij alleen maar schakelen, wij witjes?”

“Hoe houden we deze discussie een beetje gezellig, hoe houden we het binnen de vangrails, dat we wel ons leven beteren maar dat het ons niet zo door de strot geduwd wordt?”

“Vindt u de verkleuring van Nederland te snel gegaan?” vroeg Kelder aan Alexander Pechtold.

Racisme is een bloedserieuze zaak. Zwarte mensen hebben al eeuwenlang het met de dood moeten bekopen. Het baart ons dus ernstig zorgen dat u als nationale omroep denkt het lichtvaardig te kunnen opvatten door iemand die sympathiseert met FvD dit debat te laten leiden. Als u de complexe problematiek werkelijk serieus zou nemen dan had u voor een expert gekozen. U zegt in uw statement dat u polarisatie wilt tegen gaan maar in onze optiek wakkert u hiermee juist polarisatie aan. Wij kunnen niet anders dan de conclusie trekken dat uw motieven niet zuiver zijn en het dus over het scoren van kijkcijfers gaat. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan willen wij van u een overtuigende motivatie ontvangen waaruit blijkt dat uw motieven zuiver zijn.

De Britse wetenschapper Kehinde Andrews zegt het volgende over witheid:

Witheid is een proces dat is geworteld in de sociale structuur, een proces dat een vorm van psychose veroorzaakt die wordt ingekaderd door zijn irrationaliteit, die elke rationele betrokkenheid te boven gaat.

De absurde keuze voor Jort Kelder is hier een duidelijk voorbeeld van. Dit en het feit dat uw omroep racisme kapitaliseert om er een voordeel mee te doen. PilotStudio is het productie bureau dat wordt betrokken bij de organisatie van het debat, maar bestaat voornamelijk uit witte mensen. Dit spreekt boekdelen. Het wordt tijd dat witte mensen gaan beseffen dat zwarte mensen intelligent genoeg zijn om niet meer in dit soort valkuilen te trappen. Nothing about us without us.

Black Renaissance gaat massaal onze achterban oproepen om jullie programma te boycotten.

Black Renaissance collectief

