Opvang in de regio: vrieskou teistert kampen van Syrische vluchtelingen

In het noorden van Syrië bivakkeren een kwart miljoen burgers die op de vlucht zijn geslagen voor het oorlogsgeweld al bijna tien jaar in provisorische tentenkampen. Nu slaat de winter toe. Kachels zijn er niet of amper. Een bewoner vertelt dat ze schoenen hebben verstookt om het een beetje warm te krijgen voor de kinderen. De toegangswegen zijn amper begaanbaar.

Dit is de opvang in de regio die volgens de Nederlandse politiek de oplossing is. De inwoners van het kamp vrezen dood te vriezen.