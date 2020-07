Opwarming aarde: steeds meer en heftiger hittegolven

Over vrijwel de hele wereld stijgt het aantal hittegolven sinds de jaren ’50. Ze duren ook steeds langer. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Centre of Excellence for Climate Extremes (CLEX) van de Australian Research Council. De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe graadmeter: cumulatieve hitte waarmee ze de warmte kunnen uitdrukken die zich in de afzonderlijke hittegolven en seizoenen bevindt. Die hitte blijkt ook te stijgen en er is nog een verontrustende ontwikkeling, de stijging verloopt steeds sneller.

De VRT meldt:

Om betrouwbare veranderingen in de trends op te sporen, gingen de onderzoekers na hoe de trends veranderd waren in de loop van periodes van verschillende decennia tussen 1950 en 2017. De veranderingen waren onthutsend, zeggen de onderzoekers. Zo kende het Middellandse Zeegebied als er gemeten werd over intervallen van meerdere decennia, een opvallende stijging van de hittegolven. Tussen 1950 en 2017 was er in het gebied een toename van hittegolven met 2 dagen elke 10 jaar. Maar van 1980 tot 2017 was er een versnelling van die trend tot 6,4 dagen per decennium.

Ook de hitte die afgegeven wordt neemt toe: In het ergste hittegolf-seizoen kreeg Australië een bijkomende cumulatieve hitte te verwerken van 80 graden Celsius. In Rusland en het Middellandse Zeegebied was de cumulatieve hitte tijdens de meest extreme seizoenen zelfs 200 graden of meer. De groei van het hittegolfprobleem is al langer voorspeld door klimaatwetenschappers maar nu dan ook echt aangetoond.

“Dit onderzoek is het laatste stukje bewijs dat als een waarschuwing zou moeten dienen voor de beleidsmensen, dat er nu dringend actie nodig is als we de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde willen vermijden. De tijd van het niets doen is voorbij”, aldus een van de onderzoekers.

cc-foto: dronepicr