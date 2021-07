Organisatie Miss Mexico negeert coronaklachten en veroorzaakt uitbraak

De helft van de 32 deelnemers aan Miss Mexico 2021 is besmet geraakt met het coronavirus door onverantwoord gedrag van de organisatie. Verscheidene vrouwen hadden symptomen die wezen op een mogelijke infectie, maar de organisatoren besloten dat het evenement toch door moest gaan. Dat schrijft The Guardian.

“Deelnemers kregen te horen dat ze niet moesten klagen”, vertelt een bron aan de krant Reforma. Ook probeerde de organisatie de corona-uitbraak geheim te houden voor de plaatselijke gezondheidsautoriteiten. Die werden uiteindelijk op de hoogte gebracht door een anonieme beller.

In een verklaring laat de gezondheidsdienst van de noordelijke stad Chihuahua blijken bijzonder ontstemd te zijn over de roekeloze organisatoren van de schoonheidswedstrijd. De organisatie wordt onder meer verweten de gezondheid van anderen in gevaar te hebben gebracht. Onderdeel van het evenement was een bezoek van de zieke deelnemers aan een school die wordt bestierd door nonnen.

Beeld: Milenio