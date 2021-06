Organisatie Olympische Spelen deelt condooms uit met advies ze niet te gebruiken

De organisatie van de Olympische Spelen die volgende maand gehouden worden in de Japanse hoofdstad Tokyo deelt 150.000 condooms uit onder deelnemende atleten maar drukt hen op het hart die niet te gebruiken. Dat wil zeggen ze benadrukken dat het houden van afstand en volgen van de coronamaatregelen topprioriteit hebben.

“De condooms zijn niet bestemd voor gebruik in het atletendorp maar bedoeld om door de atleten mee naar huis genomen te worden,” stelt de organisatie in de South China Morning Post. De voorbehoedmiddelen moeten de ontvangers bewust maken van de preventie van seksueel overdraagbare ziektes.

De Spelen vinden plaats terwijl de pandemie nog niet onder controle is. Publiek wordt opgeroepen tijdens de wedstrijden niet te juichen of te zingen en buitenlandse bezoekers zijn niet welkom. Daarnaast worden er andere maatregelen genomen. Zo moeten alle atleten in hun eentje dineren in plaats van gezamenlijk in de geplande grote hallen.

cc-foto: Ashley Van Haften