Orkaanseizoen nog nooit zo heftig, meer klimaatvluchtelingen verwacht

Het Atlantisch orkaanseizoen is dit jaar ongekend heftig. Nooit eerder waren er zoveel zware stormen: dertig tot nu toe. Omdat alle Engelse namen inmiddels zijn verbruikt, moesten meteorologen overstappen op het Griekse alfabet om de stormen een naam te geven.

Eta, een orkaan van de vierde categorie, hield begin deze maand huis in Nicaragua, waar duizenden boeren alles kwijtraakten. Volgens het Rode Kruis zijn zeker 2,5 miljoen mensen, onder wie 1,7 miljoen inwoners Honduras, het slachtoffer geworden van de orkaan. Zeker tweehonderd mensen kwamen om. Vanaf maandag wordt er een nieuwe orkaan verwacht in dezelfde regio.

Volgens deskundigen is het zware orkaanseizoen het gevolg van de klimaatcrisis. Bewijs daarvoor zien ze onder meer in de kracht van de orkanen. Door het warmere oceaanwater worden de stormen sterker. Ook nemen de stormen door het warme water sneller in kracht toe. “Hitte is energie”, legt meteoroloog Jeff Masters uit tegenover The Guardian.

Hij verwacht dat de orkaanseizoenen in de toekomst alleen nog maar heftiger worden. De klimaatcrisis is een ramp voor Centraal-Amerika. Met name het gebied tussen het noorden van Costa Rica en het zuiden van Mexico heeft zwaar te lijden onder het extreme weer. Boeren hebben te maken met lange periodes van droogte. Tegelijkertijd zijn de regenbuien ook veel heviger geworden dan vroeger, waardoor hun gewassen wegspoelen.

Masters voorziet een verdere toename van het aantal klimaatvluchtelingen: mensen die door de orkanen alles kwijtraken en boeren die door de veranderde weersomstandigheden niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In 2019 werden er al meer dan een kwart miljoen Hondurezen tegengehouden bij de Amerikaanse grens.