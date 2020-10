Orthodoxe Joden met Trump-vlaggen verbranden mondkapjes

Bij protesten tegen coronamaatregelen hebben orthodoxe Joden in New York mondkapjes verbrand, meldt Haaretz. Een journalist die verslag deed van de demonstratie, werd door jongemannen de buurt uitgejaagd. Ook twee politieagenten werden weggejaagd, door mensen die ‘Jewish lives matter’ scandeerden, bericht de lokale zender ABC7NY. Later dreef de politie de demonstranten uiteen. Verscheidene demonstranten hadden Trump-vlaggen.

NEW YORK: Huge crowds of Orthodox Jews gather in Brooklyn burning piles of face masks to protest synagogue closures by Governor Cuomo. pic.twitter.com/tlYqunik7U — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 7, 2020

Some reporter got swarmed and chased out by Jews in Borough Park tonight. What a scene. Wow. pic.twitter.com/m0WVTsOniT — Andrea Karshan (((אביבה אסתר))) (@karshanandrea) October 7, 2020

De orthodoxe gemeenschap in Brooklyn is het oneens met de beperkingen die gouverneur Andrew Cuomo en burgemeester Bill de Blasio hun opleggen. Omdat er een corona-uitbraak is in de orthodoxe buurt, heeft New York scholen en niet-essentiële winkels in de buurt gesloten. Daarnaast mogen synagogen minder mensen toelaten.

Leiders binnen de ultraorthodoxe gemeenschap hebben opgeroepen tot verzet. “Wij gaan niet sluiten”, verklaarde de lokale radiopresentator Heshy Tischler tijdens de demonstratie. Hij riep de honderden demonstranten op om te vechten voor hun godsdienstvrijheid.

Ook raadslid Kalman Yeger had geen goed woord over voor de maatregelen. “Het is een schande dat gouverneur Cuomo deze beperkingen aan onze gemeenschap oplegt tijdens Soekot.” Tijdens dit zeven dagen durende feest wordt herdacht dat het volk Israël veertig jaar door de Sinaï-woestijn trokken.

Volgens Haaretz vrezen veel orthodoxe Joden dat het bestuur van de stad en de staat hen onterecht op de korrel nemen. Joden worden tijdens epidemieën immers al eeuwenlang ten onrechte als zondebok aangewezen. Cuomo heeft in New York drie zones met te veel besmettingen aangewezen. Behalve het gebied in Brooklyn gaat het ook om twee zones in Queens.

De orthodox-Joodse gemeenschap in Brooklyn is niet de enige die wordt getroffen door het coronavirus. Ook in Israël gaat het sars-cov-2 veel rond onder orthodoxe Joden. Zij belanden veel vaker in het ziekenhuis en hebben ook een veel grotere kans om aan Covid-19 te overlijden dan andere Israëliërs. Eind september kondigde Israël als eerste land een tweede lockdown af.

"[translation by Google] 12% of all those who died of the corona virus up to October were from the ultra-Orthodox sector, while the proportion of ultra-Orthodox adults in Israel is only 3%. • 15% of patients in critical condition – ultra-Orthodox" https://t.co/Ul9bVrZzzW — 𝙔𝙤𝙨𝙚𝙛 𝙍𝙖𝙥𝙖𝙥𝙤𝙧𝙩 (@YosefRapaport) October 7, 2020

In Antwerpen, waar eveneens een grote ultraorthodoxe gemeenschap leeft, bleef de schade tijdens de eerste golf beperkt. Rabbijnen riepen op tot social distancing en alle synagogen werden al vroeg, op 13 maart, gesloten. Maandenlang reciteerden de orthodoxe Joden hun gebeden op het balkon – hetgeen rond Pesach leidde tot klachten van buren die klaagden over geluidsoverlast.