Otten wordt gebeld door huilende FvD’ers: ‘Baudet niet goed bij zijn hoofd’

De crisis bij Forum voor Democratie heeft grote gevolgen voor de volksvertegenwoordigers die namens de racistische partij in de Provinciale Staten zijn gekozen. “Ik heb huilende mensen aan de lijn gehad de afgelopen dagen”, vertelde de medeoprichter van Forum, Henk Otten, woensdag aan Jaïr Ferwerda. Die besloot het betreffende fragment niet uit te zenden, waarna de senator het zelf op Twitter zette.

Otten, die vorig jaar in een interview in NRC Handelsblad aan de bel trok over de rechts-radicale koers van Baudet en vervolgens werd geroyeerd, haalt nu zijn gelijk. Volgens hem hebben de provinciale afgevaardigden “ruzie met buren, vrienden en familie, omdat ze Baudet tot hun laatste snik bleven verdedigen. Het is bijna een soort sekte waarvan ze blij zijn dat ze er uitgetreden zijn.”

Dat deze FvD’ers er nu pas achter komen dat Baudet en Freek Jansen uiterst onfrisse ideeën hebben, noemt Otten “rijkelijk laat”. “Baudet is ook geestelijk niet goed bij zijn hoofd. Dat grenst aan psychopathie. Ik denk dat hij een ernstige stoornis heeft. Ik ben inmiddels een expert tegen wil en dank, ik heb diverse psychiaters geraadpleegd”, vertelt de ex-FvD’er. “Het is niet goed, er is serieus van alles mis.”

Had vandaag uitgebreid gesprek met @jairferwerda voor @BeauRTL over de nu ontstane chaos bij #FVD en de rol van @thierrybaudet daarin. Dit fragment werd vanavond niet uitgezonden bij #beau Oordeel zelf! pic.twitter.com/EeaN1rd52F — Henk Otten (@hendrikotten3) December 2, 2020

Vanaf donderdag 18:00 uur mogen de leden van Forum voor Democratie zich in een ‘bindend referendum’ uitspreken over de positie van Baudet. Als de meeste leden voor Baudet kiezen, dan wordt/blijft hij politiek leider van Forum.

De partij erkent zelf op haar site dat in de statuten niets staat over een bindend referendum. “Feitelijk gaat het om een informele ledenraadpleging waarbij alle betrokkenen (Rob Rooken, Lennart van der Linden, Thierry Baudet en Olaf Ephraim) van tevoren de consequenties met elkaar hebben besproken en vastgelegd.”