Oud-D66-leider Pechtold hekelt despoot Rutte en vreest ultrarechts kabinet

Oud-D66-leider Alexander Pechtold had dinsdagavond in het praatprogramma Jinek geen goed woord over voor de houding van demissionair premier Mark Rutte in de kabinetsformatie. Bijna een half jaar na de Tweede Kamerverkiezingen is er nog altijd geen nieuwe regering in zicht. Twee coalitiekandidaten, PvdA en GroenLinks, werden deze week afgeserveerd nadat het er lange tijd op leek dat een regering met een combinatie van de twee linkse partijen tot de mogelijkheden behoorde. VVD’er Mark Rutte bleek tegen, net als overigens Wopke Hoekstra die als partijleider van een imploderend CDA een grote broek aantrekt tijdens de formatieonderhandelingen. ‘Onbegrijpelijk,’ noemde Pechtold de opstelling van vooral Rutte:

Je vraagt aan twee partijen, waar hij goede relaties in het verleden mee heeft gehad, tien jaar mee heeft samengewerkt, je vraagt: spring door twee hoepeltjes. Namelijk, wij gaan als D66 en VVD samen een soort proeve van een regeerakkoord schrijven, dat moeten jullie maar eens beoordelen. Dat hebben ze gedaan […] en vervolgens zeg je, ik wil ook nog dat je bij elkaar op schoot gaat zitten. Vind ik voor een andere partij om tegen twee te zeggen, ga maar eens beginnen aan een soort van fusie, een behoorlijke eis. Die organiseren daarvoor met hun achterban een congres dit weekend, die congressen geven daar toestemming voor en vervolgens zeg je: prachtig dat je door die twee hoepels bent gesprongen, maar de derde hoepel zit dicht. En je hebt nog geen dag, na vijf maanden, over de inhoud gesproken.

Waar Pechtold ook over valt, is dat Rutte zich in de formatie als alleenheerser opwerpt die als enige kan beslissen welke partijen in aanmerking komen voor regeringsdeelname. Dat gaat er volgens Pechtold mogelijk toe leiden dat hij uiteindelijk besluit om over uiterst rechts te gaan regeren: