Oud-defensieministers VS willen staatsgreep Trump voorkomen

Alle tien nog levende Amerikaanse oud-ministers van Defensie hebben Trump opgeroepen om de verkiezingsuitslag te accepteren. Ook dringen ze erop aan om het leger niet te betrekken bij pogingen om de uitkomst te veranderen.

“De tijd om aan de resultaten te twijfelen is voorbij”, aldus de tien voormalige ministers, onder wie twee bewindslieden die onder Trump dienden, in een brief in de Washington Post. “Elke poging om het Amerikaanse leger te betrekken bij het oplossen van verkiezingsgeschillen zou ons op gevaarlijk, onwettig en ongrondwettelijk terrein brengen.”

De oud-defensieministers waarschuwen dat vijanden van de Verenigde Staten misbruik kunnen maken van het blokkeren van de machtsoverdracht. Daarnaast roepen de voormalige bewindslieden de huidige minister van Defensie Christopher Miller op om de samenwerking met het team van Joe Biden te hervatten. Het transitieteam van Biden klaagde eerder dat het Pentagon niet meer antwoordt op vragen. Ook krijgt het team van Biden geen militaire briefings meer.

Trump, die de verkiezingen van november met meer dan 7 miljoen stemmen verschil verloor, blijft de uitslag in twijfel trekken. Dit weekend zette hij nog toezichthouders in de staat Georgia onder druk om de verkiezingsuitslag aan te passen.

Ook blijft de president flirten met een staatsgreep. Zo nodigde hij de gepensioneerde generaal Michael Flynn uit in het Witte Huis, nadat deze op tv had gesuggereerd dat Trump de staat van beleg zou kunnen afkondigen en met hulp van het leger nieuwe verkiezingen zou kunnen uitschrijven.

It is deeply worrying that all ten living former 🇺🇸 Secretaries of Defense felt the necessity of coming together and write this. https://t.co/xJsRFOIEpe

— Carl Bildt (@carlbildt) January 4, 2021