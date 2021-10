Oud-Kamerlid CDA stapt over naar BoerBurgerBeweging

Maurits von Martels, die tot maart dit jaar in de Tweede Kamer zat voor het CDA, heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd en sluit zich aan bij de partij van radicale boeren BoerBurgerBeweging (BBB) die momenteel een zetel heeft. Von Martels, zelf melkveehoduer, was bij de verkiezingen niet verkiesbaar omdat hij ontevreden was over de toegewezen lage plaats op de kandidatenlijst, meldt RTV Oost. Von Martels stond in 2017 op een 44e plaats maar wist met 21.000 voorkeurstemmen een zetel te bemachtigen.

De Stentor schrijft:

Toen vorige week uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant duidelijk werd dat nog slechts 4 procent nu zou stemmen op het CDA, van oudsher dé boerenpartij, was voor Von Martels de maat vol. ,,Dat was triest om te horen. Maar vooral de analyse die ik vanuit het CDA hoorde, sloeg de plank volledig mis. Als de partij zich wil oprichten, dan moet je een goede analyse kunnen maken. Maar nu stelt de partij dat het niet goed heeft kunnen analyseren waarom het de achterban is kwijtgeraakt.’’

Hij klaagt er over dat het CDA zich niet heeft vertoond op de boerendemonstraties en zegt maandagavond bedolven te zijn onder de reacties. Hij zou zijn gepolst door BBB en die beloofden er oren naar te hebben hem op de kandidatenlijst te plaatsen, aldus de veehouder over zijn politieke koehandel die hij zelf een ‘herfsttransfer’ noemt.