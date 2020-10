Oud-Kamerlid Hachchi (D66) bekeert zich tot Baudet en Trump

Vier jaar geleden verdween oud-D66-Kamerlid Wassila Hachchi van de radar om vervolgens in de VS op te duiken in het campagneteam van Hillary Clinton. Nu laat ze weer van zich horen, maar ditmaal in een heel ander kamp: dat van Donald Trump. En Thierry Baudet. Volgens Hachchi zijn mensen als die twee politici broodnodig om “een paradigma verschuiving te omarmen en onze democratie en haar politiek te transformeren”.

Hachchi schrijft dat in een blog op LinkedIn, dat ze vervolgens weer deelde via Twitter.

… – als ik zou mogen stemmen in de Verenigde Staten – en in Nederland voor Thierry Baudet, aangezien dat de enige manier lijkt om het ontwaken van de mensheid te ondersteunen en te versnellen”, begint ze haar blog, gevolgd door een filosofisch opstel over “twee manieren om wakker te worden, de Japanners noemen ze Kensho- en Satori-momenten.

Ontwaken is wat we nodig hebben om een paradigma verschuiving te omarmen en onze democratie en haar politiek te transformeren. Pijnlijk als Democraat dit te moeten zeggen – een buitenstaander is onze beste kans op democratische vernieuwing. Lees verder: https://t.co/eq4m3KWYik — Wassila Hachchi (@WassilaHachchi) October 6, 2020

De oud-politica schrijft dat ze het liefst zag dat “we geen drama meer nodig hadden om mensen wakker te maken”, maar vreest na het zien van het eerste debat tussen Trump en Biden dat alleen “outsiders” als Trump, of in Nederland diens minsten zo van de werkelijkheid losgezongen Baudet, democratische vernieuwing in gang kunnen zetten.

Wat die vernieuwing in de ogen van Hachchi moet zijn, wordt min of meer duidelijk in haar blog:

Het is tijd om het debat – de strijd om monologen – te vervangen door dialoog. We moeten meer dan ooit toegeven dat er in de politiek een ernstig gebrek is aan menselijke connectie. Meer dan ooit verlangen we naar politiek die begrip en effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken creëert. Politiek die mensen vertrouwen. Politiek die mensen dichter bij elkaar brengt.

Bijzonder is daarbij wel dat Hachchi zich uitspreekt voor politici als Trump en Baudet die zelden te betrappen zijn op het creëren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, een politiek op basis van wantrouwen voeren en vooral bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen. Waarschijnlijk hoopt de oud-politica dat de door haar gewenste verbroedering pas plaatsvindt na een volledige instorting van het huidige democratische bestel. Aan het eind van haar epistel schrijft ze:

Ik accepteer en steun liever het ontwaken van de mensheid door pijn, dan het ontwaken te vertragen of zelfs tegen te houden.

Of Hachchi ook daadwerkelijk campagne gaat voeren voor een van beide politici is vooralsnog nergens terug te lezen. In haar blog verwijst ze nog wel naar haar ervaringen in “Hillary Clintons run”. Uiteindelijk bleek ze daar niet verder te zijn gekomen dan flyers uitdelen op vrijwillige basis.