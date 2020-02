Oud-premier Australië: ‘Klimaatontkenners gedragen zich als terroristen’

De conservatieve oud-premier Malcolm Turnbull heeft ongekend hard uitgehaald naar de klimaatontkenners binnen zijn Liberal Party en de rechtse media die klimaatontkenning promoten. Hij stelt dat de “zwarte lente en zwarte zomer”, de benaming voor de verwoestende bosbrandenramp die het land getroffen heeft, gebruikt moet worden om een keerpunt in beleid te bewerkstelligen. “De illusies dat de consequenties van een hete en droger klimaat niet echt zouden zijn, zijn deze zomer aan gruzelementen geslagen.”

Turnbull zette met zijn echtgenote Lucy tijdens een lezing voor de Coalition for Conservation in Sydney uiteen dat het imago van Australië in het buitenland ernstig beschadigd is. Lucy Turnbull verklaarde: “We worden gezien als een land dat enorm achterloopt, als een leider in een negatieve zin. Dat zal zoveel Australiërs gevoelens van schaamte bezorgen.” De huidige conservatieve premier Scott Morrison, tevens leider van de Liberal Party, is een notoir ontkenner van klimaatverandering en de rol van de mens daarin. In plaats van klimaatmaatregelen te nemen stimuleert hij juist de fossiele industrie. Australië leunt sterk op steenkool, een industrie die volgens het internationale klimaatpanel in 2030 opgedoekt moet zijn om de planeet te redden.

De oud-premier ziet mogelijkheden het tij te keren als kiezers duidelijk laten merken dat ze politieke daadkracht eisen. “Als ze (de politici) zien dat het niet aanpakken van klimaatverandering heeft dan zullen ze veranderen.” De politici in de coalitie gaan er volgens hem vanuit dat ze een groot deel van hun kiezers toch niet zullen kwijtraken. Tegelijkertijd worden klimaatontkenners gepamperd door de rechtse media, vooral die van mediamagnaat Rupert Murdoch. “Zij opereren eigenlijk als terroristen door in feite te zeggen als je niet zegt wat we willen horen dan blazen we de boel op.”

Het echtpaar benadrukte dat de strijd tegen klimaatverandering meer banen oplevert en andere voordelen als lagere elektriciteitsprijzen. “We zijn de hoeders voor de volgende generaties. We moeten ons best doen er iets aan te doen. Dat zijn we onszelf verschuldigd en de rest van de wereld.”

Turnbull, die de gematigde stroming binnen zijn partij vertegenwoordigt, trad in 2018 af als premier na een opstand van zeer rechtse partijleden.

cc-foto: Number 10