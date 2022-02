Oud-premier John Major opent aanval op Boris Johnson, zinspeelt op vertrek

Hij lijkt te denken dat hij boven de wet staat en schept een sfeer van wantrouwen die het vertrouwen in de politiek als geheel ondermijnt. Nee, het gaat niet over Donald Trump maar over Boris Johnson. In een speech uit oud-premier John Major, die in de vorige eeuw Margaret Thatcher van de troon stootte, scherpe kritiek op de huidige bewoner van Downing Street 10.

Major stelt dat Johnson zijn kabinetsleden dwingt het onverdedigbare te verdedigen als ze voor hem de kastanjes iuit het vuur moeten halen bij ‘partygate’. Dat is de benaming voor het schandaal dat de premier en zijn medewerkers op grote schaal de lockdownregels hebben geschonden door feestjes te geven in het regeringsgebouw terwijl de rest van het land moest afzien van sociale contacten.

De waarheid lijkt voor Johnson slechts “een optie” constateert Major. In nauwelijks verholen bewoordingen wees hij de parlementsleden op “hun plicht” om te handelen nu het vertrouwen en de instituties worden beschadigd. “Onze democratie kent een kwetsbare structuur, het is geen onneembare vesting. Het kan sneuvelen als niemand ter discussie stelt wat er mis is, of niet strijdt voor wat goed is.” Major zegt er van overtuigd te zijn dat Johnson met zijn lockdownfeestjes de wet heeft overtreden en dat de reactie van de regering op de onthullingen “duidelijk onbetrouwbaar” overkwamen. Johnson ontkende aanvankelijk dat er sprake was van feestjes, later dat hij er van wist en toen eenmaal fotografisch bewijs van zijn aanwezigheid opdook stelde hij niet te hebben geweten dat de feestjes in strijd met de wet waren.

Major maakt zich ernstig zorgen over het verlies van vertrouwen in de politiek als gevolg van het handelen van Johnson. “Geen enkele regering kan goed functioneren als ieder woord als verdacht wordt gezien.” Hij bekritiseerde ook het feit dat kennelijk niemand in de omgeving van Johnson de premier gecorrigeerd heeft. “Als de premier adviezen naast zich neer heeft gelegd, snap ik niet waarom de adviseurs niet zijn opgestapt. En als hij geen advies heeft gekregen dan is de vraag: waarom niet?”

De oud-premier die van 1990 tot 1997 regeerde, zegt dat oprechtheid het beste middel is om steun te herwinnen na falen. “Maar dat moet dan wel op eigen initiatief getoond worden en niet pas als het afgedwongen wordt door de zoeklichten van onderzoeken.”