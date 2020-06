Oud-raadslid PVV: houd op over de uitwassen van de islam

Elias van Hees, tot 2017 raadslid voor de PVV in Den Haag, kijkt inmiddels heel anders tegen de islam aan dan toen hij als 22-jarige politiek actief werd. “We moeten af van die theologische discussie over de uitwassen van de islam”, zegt hij in een interview met het AD. “De mensen die hier wonen voelen zich daar niet mee verbonden. We hebben het inmiddels over de derde generatie. Die wil gewoon hier zijn. Wees positief en pragmatisch.”

Van Hees, die inmiddels persvoorlichter is bij de populistische Haagse partij Groep de Mos, erkent dat hij zich als PVV-raadslid negatief over Marokkanen en moslims uitliet vanwege “een stukje ambitie om in de organisatie te klimmen”. “Je zit in een systeem, en dan heb je al snel een tunnelvisie.” Inmiddels heeft hij “nieuwe inzichten”, vertelt hij. “Ik besefte niet genoeg hoe kwetsend dat was. Ik deed het meer om de politiek correcte goegemeente te jennen en in de hoogste bomen te jagen.”

Groep de Mos, waarvoor Van Hees nu actief is, kwam het afgelopen najaar negatief in het nieuws nadat de recherche invallen deed bij de kopstukken Richard de Mos en Rachid Guernaoui. De twee worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen voor bevriende ondernemers. Vorige week werd bekend dat Justitie ook onderzoek doet naar de partij wegens het ronselen van stemmen.

Van Hees is niet de enige oud-PVV’er die inmiddels anders tegen moslims aankijkt. Er is geen enkele partij waar zo’n hoog percentage van de (voormalige) actieve politici zich tot de islam heeft bekeerd. Zover gaat Van Hees niet. “Er zijn problemen in de maatschappij, dat vind ik nog steeds. Maar ik wil af van dat groepsdenken.”