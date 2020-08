Oud-RIVM-directeur: Overheid te laks, maak mondkapjes verplicht

Oud-directeur van het RIVM Roel Countinho windt er geen doekjes om: het coronabeleid van de Nederlandse overheid is te vrijblijvend en inconsequent. Dat zegt de microbioloog tegen Nieuwsuur. Volgens Coutinho legt premier Rutte goed uit waar het probleem zit rond de pandemie, maar gaat hij er ten onrechte vanuit dat de bevolking zich raad weet met de eigen verantwoordelijkheid.

Coutinho pleit ervoor dat de overheid ‘een norm’ stelt. Zo moet wat hem betreft een landelijke mondkapjesplicht worden ingesteld die geldt in winkels, restaurants en bij contactberoepen. De test voor reizigers uit risicogebieden moet ook verplicht worden, in plaats van vrijblijvend zoals nu het geval is. De verplichting van contactregistratie in de horeca vindt hij een goede maatregel.

De coronamaatregelen zoals de overheid die nu neemt zijn volgens Coutinho veel te verwarrend. Als voorbeeld noemt hij: “Dan loop je in de Kalverstraat en dan moet het wel en even verderop weer niet. Dat is toch helemaal niet helder? Dan denken mensen: het zal wel niet werken.” Voor het weekend bleek al dat boa’s in toenemende mate nog weigeren coronaboetes uit te schrijven, simpelweg omdat de verwarrende en steeds veranderende regels ‘niet meer uit te leggen’ zijn. Ondanks de nieuwe persconferentie van Mark Rutte afgelopen donderdag, bleek het een dag later met het zomerse weer op veel plekken opnieuw veel te druk met mensen die zich niet aan de anderhalve meter afstand hielden.

Het RIVM zegt ondertussen nog altijd geen enkel bewijs te zien dat mondkapjes verplicht moeten zijn, ondanks dat in veel andere door het virus getroffen landen – waaronder België en Duitsland – die plicht wel op veel plekken is ingevoerd. Dat ligt er volgens Coutinho aan dat het RIVM altijd onomstotelijk bewijs wil hebben voor er maatregelen worden ingevoerd. En dat is in het geval van Covid-19 nu net niet afdoende. In het geval van een pandemie moet er volgens Coutinho worden gehandeld op het voorzorgsprincipe. Hij noemt daarbij de 1,5 meter afstand als voorbeeld: het bewijs daarvoor is vergelijkbaar met dat voor mondkapjes, toch is die maatregel wel ingevoerd.

Coutinho waarschuwt er wel voor niet te veel kritiek te leveren op zijn opvolger bij het RIVM Jaap van Dissel, maar hij denkt wel dat het huidige RIVM te rigide is en onnodig vast blijft houden aan eerdere en mogelijk inmiddels achterhaalde opvattingen: