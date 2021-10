Oud-SP-leider Emile Roemer nieuwe gouverneur van Limburg

Voormalig SP-leider Emile Roemer wordt de nieuwe Commissaris van de Koning in Limburg, daar gouverneur geheten. Dat meldt 1Limburg. Vrijdagochtend werd Roemer unaniem voorgedragen door de elf leden van de vertrouwenscommissie.

In Limburg volgt Roemer Theo Bovens op, die na een reeks integriteitsaffaires vroegtijdig aftrad en momenteel een omstreden functie vervult als tijdelijk burgemeester van Enschede. Roemer zelf was van maart 2018 tot september 2020 al waarnemend burgemeester van Heerlen, alvorens hij tijdelijk het burgemeesterschap van Alkmaar op zich nam. Sinds april van dit jaar had Roemer zijn handen vrij.

Het Limburgse gouverneurschap werd sinds het aftreden van Bovens waargenomen door Johan Remkes, tevens informateur van kabinet-Rutte IV.