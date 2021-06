Oud-speaker Brits parlement John Bercow stapt over naar Labour

Geen video? Klik hier.

John Bercow, de Britse parlementsvoorzitter die ook over de grenzen een beroemdheid vanwege zijn vasthoudende optreden – ‘ordaah, ordaah’ – tijdens de Brexit-chaos, heeft zijn lidmaatschap van de Conservatieven opgezegd en zich aangemeld bij Labour. In een interview met The Observer haalt hij fel uit naar Boris Johnson en de Conservatieven die hij “reactionair, populistisch, nationalistisch en soms zelfs xenofoob” noemt.

Hij zegt nu voor Labour te kiezen omdat hij de waarden van de socialisten deelt. “Ik ben gemotiveerd door de steun voor gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en internationalisme. Dat is het merk Labour.” Hij ziet de partij als de enige die in staat is de Conservatieven uit de regering te verdrijven en hij is tot de conclusie gekomen dat dat noodzakelijk is.

Bercow legde in 2019 na tien jaar zijn voorzittershamer van het Britse parlement neer. Hij noemt Johnson een succesvol campagnevoerder maar een waardeloze regeerder. “Ik geloof niet dat hij een visie heeft voor een eerlijker samenleving, nog geen trek in sociale mobiliteit of enige passie om het lot van mensen die minder geluk hebben dan hij te verbeteren. Ik denk dat mensen steeds meer ziek worden van de leugens, ziek van de lege slogans, ziek van het beloften niet nakomen.”

Bercow werd op zijn zeventiende lid van de Conservatieven en omschreef zichzelf ooit als “rabiaat rechts” maar begin deze eeuw schoof hij op naar de liberale vleugel van de partij. Tijdens zijn voorzitterschap groeide het verzet binnen de partij tegen hem, vooral onder ministers. En dat is wederzijds want hij is mening dat de huidige regering bewust de waarheid achterhoudt voor het parlement.

“Ik geloof dat de waarheid ertoe doet. Ik geloof dat het parlement ertoe doet. En ik geloof dat het vertellen van de waarheid in en aan het parlement ertoe doet. Er is groeiend, uitgebreid en onweerlegbaar bewijs dat de regering geen respect heeft voor het parlement, onwaarheden vertelt en het parlement passeert. Dat is verkeerd. Punt.”

Oftewel, zoals ze in Den Haag zeggen, hij wil een andere bestuurscultuur.