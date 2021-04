Oud-vicepremier Gerrit Zalm weg bij bank wegens witwasschandaal

De met miljarden staatssteun geredde ABN Amro bank moet in totaal een bedrag van 480 miljoen euro betalen aan Justitie. Dat is het resultaat van een schikking met het Openbaar Ministerie na onderzoek naar de rol van de bank in illegale witwaspraktijken. 300 miljoen betreft een boete, 180 miljoen is zogeheten ontneming waarbij justitie winst verkregen uit criminele activiteiten in beslag neemt.

Het OM merkt drie medewerkers aan als verdachten. Volgens het AD zou het mogelijk gaan om Gerrit Zalm, Chris Vogelzang en Kees van Dijkhuizen. De eerste twee stappen als gevolg van het justitieel onderzoek op bij Dankse Bank waar ze thans topbestuurders zijn.

Volgens justitie gebeurde het witwassen bij ABN Amro op zo’n grote schaal dat de topbestuurders er vermoeden van moeten hebben gehad of konden vermoeden dat er illegale praktijken aan de gang waren. De bank heeft weinig tot niets gedaan om het criminele gedrag te stoppen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de bank ernstig is tekortgeschoten.

Klantgegevens of documenten ontbraken, of de herkomst van gegevens in klantdossiers was onduidelijk. Ook is cliëntenonderzoek niet naar behoren uitgevoerd. Daarnaast is het gebruik van cash, dat volgens het OM een hoog integriteitsrisico kent, onvoldoende meegenomen bij het vaststellen van het risico van eveneens het grootste deel van de klanten. Verder voerde de bank onvoldoende voortdurende controle uit op de klanten. Dat betekent volgens het OM dat de bank ‘structureel met onvoldoende diepgang’ het cliëntenonderzoek heeft uitgevoerd. Daardoor hebben diverse klanten die criminele activiteiten uitvoerden langdurig misbruik kunnen maken van de rekeningen en diensten van de bank. Het OM vindt dat de bank had moeten zien dat bepaalde geldstromen die via de bankrekeningen van ABN liepen, mogelijk door criminaliteit kwamen.

Vogelzang zegt ‘zeer verrast te zijn’ door het besluit en wijst er op dat het bestempelen tot verdachte niet betekent dat hij uiteindelijk ook aangeklaagd zal worden. Het strafrechtelijk onderzoek tegen de drie loopt nog. Bij de Danske Bank is overigens ook sprake van een witwasaffaire maar die speelde al voor het aantreden van Vogelzang en oud-VVD-leider Zalm. De laatste was ook informateur van het huidige demissionaire kabinet.

De huidige minister van Financiën Wopke Hoekstra is, aldus de NOS, geschokt over de praktijken bij de bank waar zijn voorganger Zalm de scepter zwaaide: