Oud-voetballer Bryan Roy veroordeeld wegens bedreigen Mark Rutte

De gevallen prof-voetballer en tegenwoordig fulltime complotdenker Bryan Roy is veroordeeld wegens het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte met de dood. Een politierechter legde de oud-Ajacied en -international een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 4 weken op.

Roy zelf schitterde in afwezigheid op zijn eigen rechtszaak. Die draaide om een bericht op Twitter van april dit jaar. In een reactie op iemand anders over het moeten aftreden van Rutte, schreef Roy dat de premier een ‘headshot’ zou krijgen. Na een eerdere melding door een burger over het dreigement, volgde een dag later ook aangifte vanuit het ministerie van Algemene Zaken namens Mark Rutte.

De oud-voetballer heeft ook tijdens zijn verhoren voet bij stuk gehouden. Roy is vurig aanhanger van de QAnon-complotsekte en beweert te strijden tegen kindermisbruik. Iets waar volgens de waanzinnige complotdenkers ook Rutte zich schuldig aan maakt. Roy nam dan ook niets terug en zei ook tegen de politie dat Rutte uiteindelijk geëxecuteerd zou worden: ‘Ik ga dat niet doen, maar hij zal ervoor moeten boeten’. Roy gelooft daarnaast dat Rutte onderdeel is van een complot waarin via het coronavirus miljarden mensen gedood zullen worden.

Het Openbaar Ministerie had een onvoorwaardelijke straf van zes weken geëist. De rechter had volgens het OM moeten meewegen dat Roy vanwege zijn bekendheid en grote aantal twittervolgers veel invloed heeft. Daarnaast zou Roy schuld hebben erkend en is er gevaar voor herhaling. Roy zelf zegt dat zijn tweet ten onrechte als bedreiging is opgevat. Hij is inmiddels van Twitter verdwenen.

Roy is al lange tijd een opzienbarend figuur in het complothoekje van sociale media. Hij gelooft onvoorwaardelijk in de wederopstanding van Donald Trump als de werkelijke president van de Verenigde Staten, noemde demissionair minister Hugo de Jonge een nazi en bedreigde eerder ook al journalist Chris Klomp.