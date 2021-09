Oud-VVD-woordvoerder kansspelen wordt voorzitter kansspel-lobbyclub

Opnieuw maakt een VVD-politicus de overstap van het Binnenhof naar de lobbysector: Helma Lodders, die zich als Kamerlid tot begin dit jaar bezig de portefeuille kansspelen beheerde, wordt voorzitter van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK), de nieuwe brancheorganisatie van vijf potentiële aanbieders van onlinekansspelen. Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

De bekendmaking komt op een gevoelig moment, nu er veel te doen is om politici die politiek Den Haag verruilen voor een lobbyclub. De laatste opstapper, voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen, bleek demissionair premier Rutte al weken voor haar opstappen op de hoogte te hebben gebracht. Ze mocht desondanks aanblijven. In hoeverre er voor Lodders restricties gelden om als lobbyist aan de slag te gaan in de sector waar ze als Kamerlid het woord over voerde, is niet duidelijk. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er scherpere regels worden vastgesteld voor politici die de overstap maken naar het bedrijfsleven.

Lodders was van 2010 tot en met maart van dit jaar Kamerlid voor de VVD. Ze is naast haar nieuwe voorzitterschap van VNLOK ook voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, in de Tweede Kamer beheerde ze ook de landbouwportefeuille.