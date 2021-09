Oud-VVD’er Arend Jan Boekestijn stapt over naar Volt

Oud-VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn werkt tegenwoordig als adviseur voor de Tweede Kamerfractie van Volt. Dat meldt NRC. Boekestijn werd in 2009 parlementariër namens de VVD, maar stapte in 2009 weer op nadat hij vertrouwelijke informatie had gedeeld over een bijeenkomst van Kamerleden en toenmalig koningin Beatrix.

De zelfverklaarde neoconservatief Boekestijn was voor zijn aantreden als Kamerlid veelvuldig te gast in actualiteitenprogramma’s. Daar toonde hij zich een fervent voorstander van de onder valse voorwendselen gestarte Irak-oorlog. Halverwege zijn Kamerlidmaatschap kwam hij in aanvaring met toen nog gewoon partijgenoot Mark Rutte. NRC memoreert:

„Hij heeft geen ideeën. Dat is schokkend hoor”, zei hij na afloop van tv-programma De Wereld Draait Door over Rutte tegen historicus Maarten van Rossem, niet wetende dat de camera’s nog liepen. Boekestijn bood meteen zijn excuses aan en die werden ook geaccepteerd door Rutte.

In februari van dit jaar zei Boekestijn al bij de Kamerverkiezingen op Volt te gaan stemmen. De VVD was volgens hem “te mager over Europa”. De afgelopen jaren maakte Boekestijn politieke podcasts voor onder meer BNR.