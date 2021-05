Ouders ontvoerde journalist Belarus: ‘Ze gaan hem vermoorden’

De ouders van de ontvoerde burgerjournalist Roman Protasevich uit Belarus roepen de internationale gemeenschap op om alles in het werk te stellen om hun zoon te helpen. “Ik smeek om hulp”, zegt zijn moeder Natalia tegen het persbureau AFP. “Red hem alsjeblieft. Ze gaan hem daar vermoorden.”

Belarus is het laatste Europese land waar de doodstraf nog wordt opgelegd en uitgevoerd. Roman Protasevich was in het verleden betrokken bij het oppositiekanaal Nexta. Sinds november prijkt zijn naam daarom op een lijst met terroristen.

Er bestaan grote zorgen over Protasevich, die dit weekend door het Wit-Russische regime werd ontvoerd. Protasevich bevond zich aan boord van een vliegtuig dat onderweg was van Griekenland naar Litouwen. Het toestel werd gedwongen te landen in Belarus, waar de autoriteiten Protasevich en zijn 23-jarige vriendin van boord haalden.

Zondagavond legde de 26-jarige journalist onder dwang een verklaring af, waarin hij zei dat hij goed werd behandeld. “Ik werk samen met de onderzoekers en heb bekentenissen afgelegd over het organiseren van rellen.”

De tering. Roman Protasevitsj, de Wit-Russische journalist, die zegt ‘goed behandeld’ te worden. Je weet dat als deze ‘bekentenis’ eenmaal op camera staat hij een klap met een knuppel in z’n gezicht krijgt. En daarna nog een, en nog een. pic.twitter.com/aAqHI1WBUT — Olaf Koens (@obk) May 25, 2021

Protasevich’ ouders wonen in Polen. “We weten niet hoe het met hem gaat en hoe hij zich voelt”, verklaart zijn bezorgde vader Dmitri, een voormalige militair. De advocaat van Protasevich heeft geen toegang tot haar cliënt.

De regeringsleiders van de Europese Unie eisen de onmiddellijke vrijlating van de journalist. Tijdens een overleg in Brussel besloten ze om nieuwe sancties op te leggen aan Belarus. De precieze invulling daarvan zal worden bepaald door de Europese Commissie. In afwachting daarvan heeft de EU luchtvaartmaatschappijen opgeroepen om het Wit-Russische luchtruim te mijden.