Oudste Europeaan overleeft coronabesmetting, viert 117e verjaardag

Zuster André viert komende donderdag haar 117e verjaardag in het tehuis waar ze woont in de buurt van de Zuidfranse stad Toulon. Dat is extra bijzonder omdat ze vorige maand besmet raakte met het coronavirus, als tachtig andere bewoners van het tehuis Sainte-Catherine Labouré. Tien van hen overleefden dat niet. Zuster André ging op haar kamer in zelfquarantaine en kon daardoor ook de mis niet meer bijwonen. Ze was volgens een woordvoerder totaal niet bang voor het virus. ‘Eenzaamheid’ was de enige klacht die ze uitte tegen de verzorgers. De besmetting bleek uit een test, verder vertoonde de non geen symptomen.

“Ze vroeg nooit iets over haar gezondheid, ze was meer bezorgd over de conditie van de andere bewoners,” aldus de woordvoerder.

Zuster André, die tot aan haar 40e als onderwijzeres werkte, trad daarna in 1944 toe tot het klooster. Ze verblijft sinds 1979 in tehuizen voor senioren. De in 1904 geboren vrouw is inmiddels blind en verplaatst zich in een rolstoel maar heeft nog een goed geheugen. Ze vertelde aan de Franse radio dat ze in haar leven veel ongeluk heeft gekend en in de Eerste Wereldoorlog, die uitbrak toen ze tien was, heeft geleden “zoals iedereen toen”.

Een verklaring voor haar ouderdom heeft ze niet. “Ik heb geen idee wat het geheim is.”

Zuster André is de op een na oudste levende persoon ter wereld. In Japan woont Kane Tanaka die in januari 118 werd. De top 20 oudste mensen ter wereld bestaat geheel uit vrouwen.